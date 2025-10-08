طقس العراق.. تصاعد للغبار وتباين في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً يتبعه ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعداً للغبار.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 8 أكتوبر 2025، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 34، أربيل ودهوك 35، نينوى وكركوك والأنبار 37، صلاح الدين 38، بابل 39، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وواسط والديوانية وميسان وذي قار والبصرة 40، النجف الأشرف والمثنى 41".

وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، مع فرصة لتصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، أما الرؤية الأفقية فتكون (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".

وأشار إلى، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وبين، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".