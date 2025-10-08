كورنيش كلار.. مشروع سياحي جديد ينعش اقتصاد كرميان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تتواصل أعمال تنفيذ مشروع كورنيش مدينة كلار بطول يبلغ 1400 متر، حيث من المقرر إكمال 500 متر ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ويشمل المشروع إنشاء حدائق ومتنزهات ومساحات خضراء، إلى جانب ممرات للمشاة والدراجات الهوائية، إضافة إلى شارع ثلاثيني يربط المنطقة.

ويعمل في المشروع يوميًا نحو 100 آلية هندسية، ومن المقرر الانتهاء منه قريبًا.

ويُتوقع أن يحقق المشروع فوائد سياحية واقتصادية كبيرة لمنطقة كلار وإدارة كرميان المستقلة، بما ينعكس إيجابًا على تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.