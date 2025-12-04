النفط يستقر وسط ترقب لقرارات أمريكا بشأن فنزويلا وروسيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حافظ النفط على مكاسبه بينما قيم المستثمرون آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وتداعيات التوتر بين أمريكا وفنزويلا.

انخفض سعر خام "برنت" إلى ما دون 63 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% أمس الأربعاء، بينما كان سعر خام "تكساس" قريبا من 59 دولارا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاجتماع بين مبعوثه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان جيدا بشكل معقول، لكنه أقر بأنه لا يعلم ما ستكون عليه النتيجة، بعد جولات من المحادثات لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا.

في سياق منفصل، كرر ترمب أن أمريكا ستبدأ توجيه ضربات على اليابسة ضد عصابات المخدرات في فنزويلا، وقد حشد القوات في المنطقة، الأمر الذي أضاف علاوة مخاطر على أسعار النفط، ما عوض مخاوف زيادة المعروض العام المقبل.

المحلل في "تشيشينج للعقود الآجلة" جاو جيان قال "الوضع في فنزويلا يستدعي الحذر من جانب السوق"، لكنه أضاف "أن الأساسيات المتعلقة بالإمدادات ما تزال تمارس ضغطا هبوطيا على أسعار الخام".

يتجه النفط نحو تسجيل خسارة سنوية مع إعادة تحالف "أوبك+" للإنتاج المعطل إلى السوق، وزيادة الإنتاج من الدول خارج التحالف.

في وقت سابق من هذا العام، ساهمت مشتريات الصين في دعم السوق، لكن الرئيسة التنفيذية لشركة "هينجلي للبتروكيماويات الدولية" جانيت هونج، تتوقع أن يبقى الطلب الصيني ضعيفا حتى منتصف 2026 على الأقل.

كبير الاقتصاديين في "ترافيجورا" سعد رحيم قال خلال قمة "فاينانشال تايمز" للسلع في آسيا التي عقدت في سنغافورة أمس الأربعاء "بغض النظر عن حجم الطلب المتوقع، فإن المعروض كبير"، مضيفا "من المرجح أن يكون الاتجاه الأسهل للأسعار هو الانخفاض".

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 574 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفق بيانات حكومية صدرت أمس الأربعاء، كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

المصدر.. بلومبرغ



