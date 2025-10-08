محمد شكري: كوردستان تتجه نحو التحوّل الرقمي وبناء حكومة إلكترونية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، أن الاستثمار في التكنولوجيا يعد أحد الأهداف الرئيسة لحكومة الإقليم.

مضيفاً أن أي قطاع يستثمر في التكنولوجيا ويستفيد منها "ستحصل على كل الدعم من حكومة الإقليم".

وأشار شكري في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية التي تُنتج بكميات كبيرة "تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة".

وبخصوص قطاع التعليم، قال شكري إن معظم المدارس في إقليم كوردستان "تستفيد من التكنولوجيا، وأن هناك جهودًا تبذل لتعريف الطلاب في المراحل الابتدائية بالتكنولوجيا لتمكينهم من الاستفادة منها في المستقبل".

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن حكومة الإقليم "تسعى إلى بناء حكومة إلكترونية، وفي المستقبل القريب سيتم تحويل جزء كبير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.".

كما أكد أن حكومة الإقليم "تدعم بشكل كامل الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مجال التكنولوجيا داخل الإقليم".

لافتاً إلى أن Google وشركات أخرى أبدت استعدادها لافتتاح مراكز لها في كوردستان.

وقال إنه وفقاً لتوجيهات مسرور بارزاني، رئيس وزراء الإقليم، فإن أي مشروع يُنفذ "يجب أن يُخصص 75% من فرص العمل فيه للكفاءات المحلية، وإذا كانت هناك حاجة لمتخصصين أجانب فسيُسمح بذلك مؤقتاً لحين تدريب الكوادر المحلية".

وأضاف: لقد منحنا عدة تراخيص لشركات محلية تعمل في مجال البنوك الرقمية وندعمها، كما أننا ندعم أي شركة من القطاع الخاص في إقليم كوردستان تريد الاستفادة من التكنولوجيا.