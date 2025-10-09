رتل روسي يتحرك من حميميم ويعود محمّلًا بمواد لم يُفصح عن طبيعتها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تحرك رتل روسي مؤلف من 25 شاحنة، ترافقه الشرطة العسكرية الروسية، من قاعدة حميميم في اللاذقية عند الساعة الثامنة صباحًا باتجاه مدينة طرطوس.

وبحسب المعلومات، فقد عاد الرتل إلى القاعدة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، محمّلًا بمواد لم يُفصح عن طبيعتها، أجبرت الرتل على السير ببطئ.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه قاعدة حميميم حركة نشطة لطائرات الشحن الروسية العملاقة، التي تهبط فيها بشكل شبه متواصل.

وفي 6 من تشرين الأول الجاري، غادر رتل عسكري روسي ضخم قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، متجهًا نحو مرفأ طرطوس، قبل أن يعود أدراجه إلى القاعدة بعد ساعات.

ورافق الرتل عدد من عناصر القوات الروسية على متن مصفحات وعربات قتالية، في تحرك جديد يندرج ضمن إطار تعزيز التواجد العسكري الروسي في سوريا، حيث تنتشر القوات الروسية في كل من قاعدة حميميم الجوية ومرفأ طرطوس.

ولم تُعرف حتى الآن طبيعة المهمة التي خرج الرتل من أجلها، وسط تساؤلات حول أهداف هذه التحركات المفاجئة والمتكررة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، يوم الأربعاء 1 تشرين الأول، خروج رتل عسكري روسي كبير من قاعدة حميميم باتجاه محافظة طرطوس، ضمّ أكثر من 40 آلية عسكرية متنوعة بين شاحنات كبيرة ومدرعات روسية، ترافقه وحدات حماية على طول الطريق.

وفي 13 آب/أغسطس الماضي، شهدت أجواء مدينة طرطوس تحليق طائرة حربية ومروحيتين روسيتين لأسباب مجهولة، حيث حلّقت الطائرات فوق كورنيش طرطوس البحري.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان