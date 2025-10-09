بلدية كفري: توزيع الأراضي على الموظفين سيُسهم بشكل كبير في توسّع القضاء

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهد قضاء كفري التابع لإدارة كرميان خلال السنوات الماضية تباطؤاً كبيراً في التنمية، إذ غادر عدد كبير من سكانه في الأعوام السابقة، لكن في الوقت الراهن عاد العديد من العائلات إلى القضاء، وفي الوقت نفسه ارتفعت حركة بيع وشراء الأراضي بشكل ملحوظ. رئيس بلدية كفري أوضح أن توزيع الأراضي على الموظفين سيُسهم بشكل كبير في توسّع القضاء وازدهاره.

ارتفعت أسعار المنازل والأراضي بشكل ملحوظ، في كفري مقارنةً بالسنوات الماضية، كما نشطت حركة بيع وشراء الأراضي، خصوصاً في المناطق التي وصلت إليها الخدمات الأساسية.

ستار حامد، صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات، قال لقناة كوردستان24 إن الأراضي التي وصلت إليها الخدمات في كفري تشهد حركة بيع وشراء واسعة وإقبالاً كبيراً من المواطنين، مضيفاً: من الصعب العثور عل منزل للإيجار في الوقت الحالي.

وبحسب التاريخ والجغرافيا، فإن قضاء كفري لم يشهد خلال سنوات طويلة أي توسع عمراني يُذكر، إلا أنه يُتوقع اليوم أن يتحول إلى واحدة من المناطق المهمة.

بسبب عدم توزيع الأراضي منذ 14 عاماً وعدم تنفيذ أي مشروع سكني في كفري، توقفت عملية التنمية بشكل كامل، لكن بعد قرار حكومة إقليم كوردستان بتوزيع الأراضي على الموظفين، عاد الأمل إلى كفري، ومن المنتظر أن تشهد توسعاً كبيراً بعد تنفيذ عملية التوزيع.

بلدية كفري أنهت استعداداتها لتوزيع الأراضي على الموظفين في أحياء هەواري نوێ، لەتیف هەڵمەت، ئەنفالەکە، وأمام مديرية تربية القضاء.

وقال علي خورشيد، رئيس بلدية كفري: نحن مستعدون لتوزيع الأراضي على الموظفين الذين وردت أسماؤهم، وحين تصلنا القوائم النهائية، نتوقع أن يبلغ عدد الأسماء نحو أربعة آلاف، لذلك لا يمكننا توزيع جميع الأراضي في موقع واحد، ولهذا قمنا بتحديد عدة مواقع لتوزيعها عليهم.

ووفقاً لمعلومات كوردستان24، فإن الموظفين من مناطق جبارة، قره تبه، وخورماتو التابعة إدارياً لبلدية كفري سيُمنحون أيضاً قطع أراضٍ سكنية، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تنمية وتوسّع القضاء من جديد.