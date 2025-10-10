طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن هطول أمطار رعدية يوم الأحد المقبل.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025، أن "خرائط الطقس تشير الى أن يوم الأحد المقبل سيشهد هطول زخات من الأمطار الرعدية الخفيفة الى المعتدلة تتخللها فترات من الغزارة في بعض مناطق مدن شمال البلاد".

وأضاف البيان أنه "يتوقع استمرار فرص الأمطار بفترات متقطعة حتى منتصف نهار يوم الاثنين"، مشيراً الى أن "هطول الأمطار يعد إيذاناً بانطلاق أولى إشارات الموسم المطري لهذا العام".