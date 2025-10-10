7 خضراوات تحمي من السرطان وأمراض القلب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت دراسة صينية أن مجموعة من الخضراوات تُعرف باسم الخضراوات الكرنبية أو الصليبية تمثل كنزاً غذائياً حقيقياً قادراً على مكافحة السرطان والوقاية من نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم.

وأوضح الباحثون بجامعة خبي الزراعية في الصين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية، أن النتائج تُبرز أن إدخال مزيد من هذه الخضراوات في النظام الغذائي يمكن أن يقلل معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري؛ بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة والمركبات الوقائية. ونُشرت النتائج، الأربعاء، في دورية Horticulture Research.

وتُعد الخضراوات الكرنبية أو الصليبية (Brassica) من أغنى أنواع الخضراوات بالعناصر الغذائية والمركبات الوقائية، وتشمل سبعة أنواع رئيسية هي: البروكلي، والقرنبيط، والكرنب (الملفوف)، واللفت، والخردل الأخضر، والفجل، والجرجير. وتمتاز هذه الخضراوات بمذاقها المميز واحتوائها على مركبات الكبريت العضوية المسؤولة عن رائحتها وطعمها القوي، وهي أيضاً السبب في خصائصها الصحية الفريدة.

ووفقاً للدراسة، فإن الخضراوات الكرنبية غنية بطيف واسع من المُغذّيات النباتية، من بينها الغلوكوزينولات، المعروفة بقدرتها على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وتحفيز الإنزيمات التي تزيل السموم من الجسم. كما تحتوي على فيتامينات مهمة مثل (C) و(E) و(K) وحمض الفوليك، التي تعزز مناعة الجسم وصحة العظام، إلى جانب الكاروتينات التي تدعم صحة العين والجهاز المناعي، والأنثوسيانينات الموجودة في الأنواع البنفسجية، والتي تُسهم في حماية الدماغ والقلب. وتحتوي أيضاً على معادن أساسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم، التي تساعد على تقوية العظام وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

وأظهرت الدراسة أن الطهي بالبخار يُعد أفضل الطرق للحفاظ على المركبات الحيوية، مقارنة بالغلي، إذ تؤدي الحرارة العالية في الماء إلى فقدان جزء من الغلوكوزينولات والفيتامينات.

كما أوصى الباحثون بتناول هذه الخضراوات مع الزيوت النباتية؛ لتحسين امتصاص الكاروتينات والفيتامينات الذائبة في الدهون.

وأكد الفريق أن هذه الخضراوات تمثل أحد أهم الموارد الغذائية المهملة لتحسين الصحة العامة، إذ يمكن من خلال تعزيز محتواها الغذائي عبر التهجين الحيوي أو الهندسة الوراثية، تحويلها إلى أطعمة وظيفية تسهم في سد فجوات التغذية، والحد من الأمراض المزمنة، ولا سيما في المجتمعات منخفضة الدخل، إذ إن التطور في تقنيات الزراعة الحديثة والتحرير الجيني يفتح الباب أمام إنتاج أصناف مُحسّنة مثل البروكلي الفائق الغني بالمركبات المقاوِمة للأمراض.

وأضاف الباحثون أن تعزيز استهلاك الخضراوات الكرنبية يمكن أن يشكل تدخلاً غذائياً منخفض التكلفة وفعّالاً للحد من الأمراض المزمنة وسد فجوات التغذية بالدول النامية، مشيرين إلى أن إدراج هذه الخضراوات ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يُسهم في تحسين الصحة العامة وخفض تكاليف الرعاية الصحية، فضلاً عن دعم الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المستدامة.