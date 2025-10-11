طقس كوردستان.. تساقط للامطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان تقريرها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة واحتمال هطول الأمطار.

وذكرت المديرية أن الطقس المتوقع اليوم السبت، 11 تشرين الأول 2025، سيكون صحواً، وستنخفض درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 4 درجات مئوية مقارنة باليوم السابق.

وأضافت أن الطقس المتوقع ليوم غد الأحد، 12 تشرين الأول 2025، سيكون صحواً في البداية، ثم يتحول إلى غائم جزئياً ثم غائم كلياً في المساء. ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تبدأ في المناطق الجبلية التابعة لمحافظة دهوك، لتشمل في وقت متأخر من الليل مركز مدينة دهوك والمناطق الجبلية التابعة لمحافظة أربيل. ستنتهي تأثيرات هذه الموجة صباح يوم الاثنين. كما سترتفع درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في مدن إقليم كوردستان:

أربيل: 27

السليمانية: 26

دهوك: 25

زاخو: 26

آمدي: 24

عقرة: 27

كركوك: 30

حلبجة: 28

سوران: 25

حاج عمران: 16

كرميان: 32