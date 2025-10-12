مشعان الجبوري يتهم "أصحاب السطوة" بمحاولة إقصائه من الانتخابات البرلمانية

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر السياسي العراقي، مشعان الجبوري، اليوم الأحد، تدوينة على منصة إكس يعلق فيها على ترشحه لانتخابات مجلس النواب في دورته السادسة.

وقال الجبوري، إنه قدم أوراق ترشحه يوم الخميس الماضي استناداً إلى قرار المفوضية الذي يقضي بقبول البدلاء عن المستبعدين، معلنًا بذلك دخوله السباق الانتخابي.

وأضاف أن المفوضية ألغت هذا القرار اليوم بحجة أسباب فنية، متسائلاً عن سبب عدم مراعاة هذه الأسباب يوم الخميس، ووصفها بأنها "أسباب تخادمية فرضها أصحاب السطوة ممن رأوا في إقصائنا وإقصاء غيرنا مكسبًا لمرشحيهم".

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.