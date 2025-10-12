هورامي: تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة سيتم بعد الانتخابات التشريعية في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، اليوم الأحد، أن الحزب واجه خلال مراحل مختلفة من تاريخه العديد من الصعوبات والمحن، لا سيما من جانب الحكومات المتعاقبة في العراق، لكنه لم ينكسر على الإطلاق.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال هورامي: اليوم رسمياً بدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إطلاق حملته الانتخابية لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أن الحزب دائماً مستعد لإجراء الانتخابات.

وأشار هورامي إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمثل منذ تأسيسه الإرادة المشروعة للشعب الكوردي، وأن التاريخ أثبت أن كلما حاولت الجهات كسر الكورد، توجهت الأنظار نحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي واجه العديد من التحديات لكنه لم ينكسر أبداً.

وأوضح أن كوردستان تمثل استراتيجية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بينما الحزب هو الوسيلة، على عكس بعض الأحزاب الأخرى، مؤكداً أن الحزب قدم تضحيات كبيرة من أجل كوردستان والشعب الكوردي.

وتطرق هورامي إلى قانون الانتخابات العراقي، مؤكداً أنه لا يراعي العدالة التمثيلية، حيث يمكن لمرشح في محافظة مثل ذي قار دخول البرلمان بعدد أصوات يقل عن 3 آلاف صوت، بينما يحتاج المرشح في محافظة مثل دهوك إلى 40 ألف صوت للوصول إلى البرلمان.

وأضاف: في هذه الانتخابات، أردنا المشاركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان ضمن قائمة واحدة، وكل محاولاتنا تهدف إلى منع إعادة تعريب كركوك، في حين تحاول بعض الأطراف إبعاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن إدارة الحكم في محافظة نينوى وفق برنامج منظم.

وأشار هورامي إلى أن الحزب أجرى بعد الانتخابات التشريعية في كوردستان حوارات مع جميع الأطراف، ودعا الجميع لتشكيل حكومة موسعة وموحدة على المستوى الوطني.

وأكد أن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان سيتم بعد الانتخابات البرلمانية في العراق، خاصة وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يريد ذلك، ومن ثم فإن عشرات السيناريوهات الجديدة ستظهر بعد الانتخابات.

وانطلقت اليوم الأحد، في العاصمة أربيل، الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة، بحضور الرئيس بارزاني ونائبيه، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي