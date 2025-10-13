وزارة الصحة في غزة تعلن أن حصيلة ضحايا الحرب بلغت 67869 قتيلا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الاثنين إن عدد القتلى جراء الحرب بين إسرائيل وحماس بلغ 67869 فلسطينيا.

وأضافت الوزارة "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67869 شهيدا و170,105 إصابات منذ السابع من (تشرين الأول) أكتوبر للعام 2023"، بينما واصلت الوزارة على مدار الحرب انتشال جثث القتلى "من تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الحرب في غزة بعد أن دخل وقف إطلاق النار الذي توسط فيه، حيز التنفيذ الجمعة.

AFP