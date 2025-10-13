هيئة البث الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلم جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء من حماس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تسلّم الصليب الأحمر جميع الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة والبالغ عددهم 20 من حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وبعد الإفراج عن الدفعة الأولى المكونة من سبعة رهائن، تم في وقت لاحق من صباح الاثنين تسليم الرهائن الـ13 المتبقين الذين خُطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وينص الاتفاق على تبادل الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 اختطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014، بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينتش الاثنين.

في المقابل، تُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية بما لا يقل عن 67682 شخصا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.