مسرور بارزاني: نسعى لتمثيل قوي يدافع عن حقوق إقليم كوردستان في بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، أن الحزب يسعى إلى اختيار تمثيل قوي يعبّر عن مطالب مواطني إقليم كوردستان في بغداد، مشددًا على أن قوة هذا التمثيل في البرلمان العراقي ستضمن حماية مستحقات الإقليم وحقوقه الدستورية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025) في انطلاق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة دهوك.

الدفاع عن حقوق الإقليم وتعزيز التمثيل الوطني

قال مسرور بارزاني في كلمته: "نريد من مرشحينا في هذه الانتخابات أن يدافعوا عن مستحقات إقليم كوردستان، وأن يكونوا الصوت القوي لشعبنا في بغداد".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم، ورغم التحديات والأزمات والمخططات التي واجهتها، لم تكتفِ بالصمود بل حققت تقدّمًا ملموسًا، موضحًا أن "قوة حكومة الإقليم تركزت في اتجاهين أساسيين: خدمة المواطنين ومواجهة التحديات".

وأضاف مسرور بارزاني: "قضيتنا الأولى هي حماية كيان إقليم كوردستان وقطع الطريق أمام أي محاولة للمساس بشبرٍ واحد من أرضه، والتمثيل القوي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي هو الضمان الحقيقي لحماية مستحقات الإقليم".

التاريخ والنضال والمكتسبات

وتحدث نائب رئيس الحزب عن الإرث التاريخي والنضالي للحزب قائلاً: "تاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتضحيات شهدائنا، ونضالنا الطويل من أجل ما ننعم به اليوم من مكتسبات، لا يمكن مقارنته بما قدمه أي طرف آخر. نحن نؤمن بمستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وما تحقق من منجزات كان بفضل أصواتكم وثقتكم بالحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يقود الحكومة".

منجزات حكومة الإقليم

كما استعرض بارزاني أبرز منجزات الكابينة التاسعة من حكومة الإقليم، وفي مقدمتها:

حلّ مشكلة الكهرباء وتوفير الطاقة على مدار الساعة.

بناء السدود لتخزين مياه الأمطار وتعزيز الأمن المائي.

تنفيذ مشاريع المياه والمشاريع الاستراتيجية في البنى التحتية.

إصلاح الطرق وبناء الجسور للحد من الحوادث المرورية وتقريب المسافات.

تطبيق مشروع “حسابي” لتعزيز البنية الاقتصادية الرقمية.

التحول إلى الحكومة الإلكترونية لتقليل الروتين وتسهيل المعاملات.

تحسين مستوى القطاع الصحي الذي جعل الإقليم وجهةً للعلاج حتى من خارج كوردستان.

وأكد أن كل هذه الإنجازات كانت ثمرة القيادة الحكيمة للحزب الديمقراطي الكوردستاني التي تضع نصب عينيها خدمة المواطنين وازدهار الإقليم، داعيًا المواطنين إلى عدم تفويت فرصة التصويت واختيار من يمثلهم بأفضل صورة.

تواصل الحملة الانتخابية في محافظات الإقليم

وجاء إطلاق حملة الحزب في دهوك بعد يومٍ واحد من انطلاقها في أربيل يوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، بحضور الرئيس مسعود بارزاني ونائبي رئيس الحزب، استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية في دورتها السادسة.

وفي كلمته خلال مراسم أربيل، عبّر الرئيس مسعود بارزاني عن سعادته بوجود عدد من الإخوة العرب والتركمان ضمن قائمة الحزب رقم (275)، مشيرًا إلى أن “هذا التنوع يعكس نهج الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومبادئه الراسخة في التعايش والتنوع.”

كما شهدت محافظة كركوك يوم السبت (11 تشرين الأول 2025) إقامة كرنفال جماهيري حاشد لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب، بمشاركة المرشحين الأربعة والعشرين المدرجين ضمن قائمته، حيث عرض كل منهم برنامجه الانتخابي أمام الجماهير.

الانتخابات العراقية السادسة

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم (275)، واضعًا نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وكوردستان، لضمان تمثيلٍ أقوى لشعب الإقليم والدفاع عن حقوقه الدستورية.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من تشرين الأول على مشاركة 7,768 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا نيابيًا، في حين يبلغ عدد الناخبين أكثر من 21 مليونًا و400 ألف ناخب في عموم العراق، بينهم مليون و313 ألفًا من المشمولين بالتصويت الخاص.