محافظا أربيل وشرناق يبحثان في مؤتمر صحفي تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

عقد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع محافظ شرناق التركية جودت أتاي في العاصمة أربيل، بحضور وفد رسمي من الجانبين. وقد عُرضت خلف المتحدثين أعلام كلٍّ من تركيا وإقليم كوردستان ومحافظة أربيل، في مشهدٍ عكس روح التعاون بين المنطقتين.



تعزيز العلاقات الثنائية

أكد محافظ أربيل، أن زيارة الوفد التركي تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في مجالات التجارة والثقافة والتعليم، ومؤكداً أن الزيارة جاءت استجابةً لدعوة كان قد وجهها سابقاً إلى محافظ شرناق.

ومن جانبه، أشار المحافظ جودت أتاي إلى الحركة التجارية النشطة عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي، موضحاً أن ما يقرب من 4000 شاحنة و10 آلاف شخص يعبرون يومياً بين المنطقتين، وأن حجم التبادل التجاري الحالي، البالغ نحو 17 مليار دولار سنوياً، يمكن أن يرتفع إلى 30 مليار دولار في حال تطوير آليات التعاون والتنسيق الاقتصادي.



دعم عملية السلام في تركيا

وشكّل ملف عملية السلام الجارية في تركيا محوراً رئيسياً في المؤتمر، إذ شدد خوشناو على دعم إقليم كوردستان الكامل لأي جهدٍ يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار، مشيراً إلى أن الرئيس مسعود بارزاني كان ولا يزال يؤكد على أهمية الحوار والحل السلمي.

وفي السياق ذاته، عبّر محافظ شرناق عن التزام حكومته بمسار السلام الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن الشعب التركي يدعم هذه المبادرة بكل قوة، لما تحمله من آمالٍ في إنهاء الصراعات وتحقيق التنمية.



آفاق التعاون المقبلة

وفي ختام المؤتمر، أعلن الجانبان عن عزمهما مواصلة اللقاءات وتوسيع مجالات التعاون، حيث وجّه محافظ شرناق دعوة رسمية إلى نظيره في أربيل لزيارة محافظة شرناق قريباً.

كما شملت زيارة الوفد التركي إلى أربيل لقاءاتٍ مع عدد من كبار المسؤولين في الإقليم، من بينهم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والرئيس مسعود بارزاني، الذين أكّدوا جميعاً على أهمية توطيد العلاقات بين كوردستان وتركيا بما يخدم السلام والازدهار في المنطقة.