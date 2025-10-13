حكومة إقليم كوردستان قدّمت أكثر من 6.5 مليون دولار دعماً لمواسم الحج خلال ولاية الكابينة التاسعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة حج وعمرة كوردستان أن حكومة إقليم كوردستان، خلال السنوات الأربع الماضية من عمل الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، قدّمت دعماً مالياً تجاوز 6 ملايين و500 ألف دولار أميركي لمواسم الحج، في إطار سياسة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج.

وأوضح المتحدث بأسم الهیئة كاروان ستوني، أن عملية الحج والعمرة في الإقليم شهدت خلال فترة الكابينة التاسعة تطوراً نوعياً وتنظيماً متقدماً، بفضل الدعم المباشر من رئيس الحكومة والاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة مجلس الوزراء ومكتبها لهذا الملف الإنساني والخدمي المهم.

وأشار إلى أن هذا الدعم الحكومي مكّن آلاف المواطنين من أداء فريضة الحج بتكاليف مخفّضة، إضافة إلى توفير فرص عمل موسمية للعاملين في قطاع الحج والعمرة داخل الإقليم.

وأكد أن جميع هذه الجهود جرت بإشراف مباشر من وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور پشتیوان صادق، وبالتنسيق مع المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان.

وأضاف المتحدث بأسم هيئة الحج والعمرة أن حكومة الإقليم بادرت هذا العام أيضاً إلى تقديم تسهيلات جديدة للحجاج المسجلين إلكترونياً عبر بوابة الحج الرسمية، إذ أصبح التسجيل مجاناً بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة أو دفع رسوم للمعاملات الورقية أو النسخ أو التنقل، حيث بلغ عدد المسجلين حتى الآن نحو 90 ألف مواطن يستعدون لأداء فريضة الحج لعام 2026.

وختم بالقول إن هذه الخطوات تأتي استمراراً لنهج حكومة إقليم كوردستان في دعم الخدمات الدينية والاجتماعية وتسهيل أداء الشعائر الإسلامية، بما ينسجم مع سياستها في خدمة المواطنين وتخفيف أعبائهم المعيشية.