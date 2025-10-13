بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان.. انطلاق مراسم تخرج طلبة جامعة دهوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تُقام اليوم الاثنين، مراسم تخرج الدورة الثلاثين لطلبة جامعة دهوك، حيث يتخرج فيها أكثر من 4500 طالب وطالبة.

وقال المشرف على مراسم تخرج جامعة دهوك، نبز إبراهيم، لـ كوردستان24، اليوم تُقام مراسم تخرج الدورة الثلاثين لجامعة دهوك للعام الدراسي 2024 - 2025، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في ملعب دهوك لكرة القدم.

وأضاف أن مراسم التخرج تُقام لأكثر من 4500 طالب من 19 كلية تابعة لجامعة دهوك.

وأوضح المشرف على مراسم تخرج جامعة دهوك أن الحفل يبدأ بدخول الخريجين وأداء النشيد الخاص بالجامعة، ثم تُلقى كلمة رئيس الحكومة وكلمة رئيس جامعة دهوك، وفي ختام الحفل تُوزع شهادات التخرج على الطلبة.

وتأسست جامعة دهوك عام 1992، وتضم 19 كلية و99 قسماً ومعهداً في المجالات العلمية والطبية والإنسانية والتكنولوجية.

يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دهوك 2500 تدريسي من مختلف الدرجات العلمية، ويبلغ العدد الإجمالي لطلبة الكليات والأقسام والمعاهد 24 ألف طالب، من بينهم خمسة آلاف في الأقسام الداخلية.

كما تضم الجامعة إضافة إلى ذلك حرماً جامعياً ومكتبة تحتوي على أكثر من 250 ألف عنوان في مختلف المجالات، كما أن للجامعة علاقات تعاون مع 50 جامعة ومنظمة دولية.