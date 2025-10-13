الرئيس بارزاني يستقبل الجنرال ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، في بيرمام، الجنرال ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

وخلال اللقاء، أعرب الجنرال بتريوس عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني مجدداً، مشيراً إلى أنه التقى الرئيس بارزاني آخر مرة عندما كان في جبهات القتال في سحيلا في عام 2016. كما أشاد بالدور البارز للرئيس بارزاني وإقليم كوردستان في الحفاظ على الاستقرار والأمن في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وفي تعزيز السلام والديمقراطية والتعايش، ومواجهة الجماعات والمنظمات الإرهابية التي ظهرت بعد عام 2003 في العراق وكانت تهديداً مباشراً للمنطقة والعالم.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بالجنرال بتريوس، وأعرب عن شكره لقوات التحالف الدولي والولايات المتحدة لدورها البارز في عملية تحرير العراق من الدكتاتورية، وبعد ذلك تقديم الدعم لقوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب وحماية استقرار العراق وإقليم كوردستان.

وفيما يخص العملية السياسية في العراق، أكد الرئيس بارزاني على تنفيذ بنود الدستور الدائم للعراق، الذي يوفّر حلاً دائماً لإنقاذ العراق من الأزمات السياسية القائمة، معرباً عن أمله في أن تتعاون جميع الأطراف السياسية لإيجاد حلول للأزمات دون الانجرار وراء النزاعات والعداوة المتبادلة.

كما استعرض الرئيس بارزاني مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 كمثال، مؤكداً أنه لو تم تنفيذه آنذاك لما كانت هناك أي مشكلات قانونية حالية حول النفط والغاز، وأكد على الاتفاق الأخير بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن النفط والغاز ووصفه بالإيجابي وأعرب عن أمله في أن يصبح هذا الاتفاق أساسا لحل جميع القضايا الخلافية.

كما تناول اللقاء الوضع السياسي والتحولات الإقليمية بشكل عام، إضافة إلى التطورات في سوريا وخطوات عملية السلام في تركيا.