وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان يزور مقر اليونسكو

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- بهدف تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ومنظمة اليونسكو في مجالات التربية والعلم والتراث الثقافي، قررت حكومة الإقليم إرسال وفد رسمي برئاسة سفین دزەيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية، إلى باريس للقاء كبار مسؤولي اليونسكو.

ومن المقرر أن يتم يوم الثلاثاء، 14 تشرين الثاني 2025، توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة اليونسكو وشركة كار خلال مراسم رسمية في باريس.

تُعد شركة كار من الشركات الخاصة العاملة في الإقليم، وقد بدأت منذ عام 2014 العمل مع اليونسكو على ترميم قلعة أربيل، وأنفقت حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين دولار على أعمال الترميم.

يُذكر أن اليونسكو أدرجت قلعة أربيل ضمن قائمة التراث العالمي في عام 2014، ومنذ ذلك الحين تتابع أعمال ترميمها بشكل مستمر. كما تتعاون حكومة إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وشركة كار في مشروع الترميم.

وبإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تُجرى أعمال ترميم القلعة لحماية المواقع الأثرية والثقافية والتاريخية في كوردستان، وقد تم إنجاز نحو 95% من المشروع حتى الآن.

تبلغ مساحة قلعة أربيل حوالي 110 آلاف متر مربع، وتتكون من 506 منازل. ويتضمن المشروع إنشاء مقهى ثقافي ومطعم وفندق ومحال للحرف اليدوية على الطراز التقليدي داخل القلعة، بهدف إعادة فتحها أمام الزوار بأفضل صورة ممكنة.