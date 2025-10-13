بلدية السليمانية تبدأ حملة لإزالة اللوحات الانتخابية المخالفة لتعليمات المفوضية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- باشرت بلدية السليمانية حملة لإزالة اللوحات واليافطات الانتخابية المخالفة لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد انقضاء المهلة التي منحتها للمرشحين لإزالتها طوعاً خلال 48 ساعة دون استجابة.

وقال مسؤول قسم التجاوزات في البلدية، عثمان عارف، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "الكثير من اليافطات المعدنية والقماشية نُصبت في أماكن غير مناسبة، وتسببت بأضرار في الأرصفة وأنظمة تصريف المياه"، مضيفاً أن البلدية، بناءً على توجيهات رئيسها، اضطرت للتدخل وإزالتها قانونياً بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأوضح عارف أن البلدية أزالت حتى الآن أكثر من 200 لوحة دعائية مخالفة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لضمان التزام جميع المرشحين بالتعليمات الانتخابية.

وبحسب القانون رقم (4) لسنة 2023 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يُعد تعليق الملصقات في الأماكن العامة، كالحدائق والمدارس والدوائر الحكومية وعلى الأشجار أو في مواقع تعيق حركة المرور، مخالفة قانونية يعاقب عليها بغرامات مالية تتراوح بين مليون و50 مليون دينار.

من جانبه، قال الخبير في شؤون الانتخابات، ياد كاروان، إن القانون يفرض غرامات مالية على المخالفين تتراوح بين مليون و50 مليون دينار، لكنه أشار بأسف إلى أن المفوضية غالباً ما تكتفي بأدنى العقوبات، إذ تبدأ العملية بالتنبيه ثم التوجيه وتنتهي في بعض الحالات بفرض عقوبة.

ويأتي ذلك في وقت يتنافس فيه 136 مرشحاً في محافظة السليمانية على 18 مقعداً في مجلس النواب العراقي، بينما تؤكد الجهات المعنية أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهة أو شخص يخرق التعليمات ويتسبب بضرر في مظهر المدينة، دون استثناء أو تمييز.