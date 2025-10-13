مقتل رجل أمام محكمة أربيل على يد صهره.. والشرطة تقبض على الجاني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، عن مقتل رجل أمام مبنى محكمة أربيل إثر إطلاق نار نفذه صهره، في حادثة تعود أسبابها إلى خلافات عائلية.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن قوة أمنية هرعت إلى موقع الجريمة فور تلقيها بلاغًا بوقوع حادث إطلاق نار أمام المحكمة، وشرعت بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث.

وأوضح البيان أن المتهم، ويدعى (ا.ع.م)، أقدم على إطلاق النار على والد زوجته (ب.ر.ع) فور خروجه من المحكمة، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضافت شرطة أربيل أن المشتبه به سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة لكشف جميع تفاصيل الحادث.