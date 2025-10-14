الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على رفات أربعة رهائن أعيدت الاثنين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء التعرف على هويات رفات أربعة رهائن سلّمتها حماس، وأحدها لطالب نيبالي.

وعرّف بيان الجيش اثنين من الضحايا على أنهما الإسرائيلي غاي إيلوز (26 عاما) والنيبالي بيفين جوشي وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما. ولم ينشر الجيش اسماء الرهينتين الأخريين بناء على طلب عائلتيهما.

وكان غاي إيلوز قد اختُطف خلال مهرجان "نوفا" الموسيقى الذي شهد مقتل أكثر من 370 شخصا، بحسب السلطات الإسرائيلية، خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأما بيفين جوشي، وهو طالب زراعة، فقد اختُطف من كيبوتس ألوميم.

وأضاف البيان أن "غاي إيلوز، الذي كان يبلغ 26 عاما عند وفاته، أُصيب واختُطف حيا على يد حركة حماس، وتوفي متأثرا بجروحه إذ لم يتلقَّ العلاج الطبي اللازم خلال أسره لدى الحركة".

أما جوشي، الذي كان يبلغ 22 عاما "واختُطف من ملجأ في كيبوتس ألوميم على يد حماس، فقد قُتل خلال فترة أسره في الأشهر الأولى من الحرب"، بحسب الجيش، مشيرا إلى أنه كان آخر رهينة غير إسرائيلي محتجز في غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "الاستنتاجات النهائية بشأن أسباب الوفاة ستُحدَّد بعد استكمال فحص الملابسات" من قبل مركز الطب الشرعي.

وقال "منتدى عائلات الرهائن"، وهو المنظمة الإسرائيلية الرئيسية المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة، في بيان إنه "رغم الحزن (...) فإن استعادة جثامين غاي وبيفين، إلى جانب رفات رهينتين أخريين، تحمل بعض العزاء للعائلات التي عاشت لأكثر من عامين في حالة من القلق وانعدام اليقين".

AFP