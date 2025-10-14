إردوغان: الدمج السريع للكورد يعزّز وحدة سوريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الدمج السريع لقوات سوريا الديموقراطية في الدولة السورية سيسهم في تسريع تنمية البلاد وتعزيز وحدتها الوطنية، وفق ما نقل عنه مكتبه الثلاثاء.

وقّعت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط، في آذار/مارس الماضي اتفاقا مع السلطات السورية الجديدة لدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية، لكن بنود الاتفاق لم تُنفّذ حتى الآن.

وأعلنت سوريا الأسبوع الماضي وقفا شاملا لإطلاق النار مع القوات الكوردية، عقب محادثات بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والقائد مظلوم عبدي، وذلك بعد اشتباكات دامية في مدينة حلب الشمالية.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال عبدي إنه توصّل إلى "اتفاق مبدئي" مع دمشق بشأن دمج قواته في الجيش والأجهزة الأمنية السورية.

وشدد إردوغان الذي تقيم حكومته علاقات وثيقة مع القيادة السورية الجديدة، على وجوب تنفيذ عملية الدمج في أقرب وقت ممكن.

وقال لصحافيين على متن طائرته العائدة من قمة بشأن غزة في شرم الشيخ المصرية إن "الدمج السريع لقوات سوريا الديموقراطية في الدولة السورية سيسرّع أيضا جهود التنمية في البلاد".

وأضاف "نثني على الحكومة السورية لتبنّيها رؤية تشمل جميع المكوّنات العرقية والدينية في البلاد"، مؤكدا أن "ذلك يصبّ في مصلحة كلّ من سوريا وتركيا".

AFP