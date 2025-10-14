رئيس إقليم كوردستان يحضر مراسم الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم (الثلاثاء، 14 تشرين الأول 2025)، في مراسم الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة.

وخلال المراسم التي جرت في أربيل بحضور ممثل الرئيس بارزاني، والسفير البريطاني في العراق، وعدد من كبار المسؤولين في إقليم كوردستان، أعرب رئيس إقليم كوردستان عن تمنياته بطول العمر للملك والنجاح للمملكة المتحدة.

وتم بهذه المناسبة تقديم باقة زهور من رئاسة إقليم كوردستان إلى الحفل.