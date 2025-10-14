انقطاع الكهرباء في مناطق أوكرانية بسبب أضرار ألحقتها ضربات روسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرغو" الثلاثاء قطع التيار الكهربائي عن ثماني مناطق على الأقل بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة والناجمة عن الغارات الروسية الأخيرة.

وذكرت الشركة على تلغرام "نظرا للوضع الصعب في منظومة الطاقة الناجم عن الهجمات الروسية السابقة (...)، فقد تم قطع التيار الكهربائي على نحو طارئ".

وطاولت هذه الانقطاعات مناطق سومي (شمال) وخاركيف (شمال شرق) وبولتافا ودنيبروبيتروفسك (وسط)، بالإضافة إلى انقطاعات وجيزة في كيروفوغراد، وتشيركاسي (وسط)، وزابوريجيا (جنوب)، والعاصمة كييف.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "دي تي إي كيه"، وهي أكبر شركة خاصة في القطاع، على تلغرام إلغاء قطع للتيار الكهربائي كان مقررا في كييف.

صعّدت روسيا ضرباتها على شبكات الكهرباء والسكك الحديد في أوكرانيا قبل أسابيع مع قرب حلول الشتاء، مع مخاوف من استمرار الهجمات، كما في السنوات السابقة، وإغراق ملايين الأشخاص في الظلام في رابع شتاء تشهده البلاد منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة "إثارة الفوضى" بين السكان من خلال هذه الضربات التي ألحقت أضرارا كذلك بقطاع الغاز الأوكراني.

وتوجِّه أوكرانيا من جانبها ضربات على روسيا مستهدفة خصوصا مصافي النفط ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات فيها منذ الصيف.

كما قصف الجيش الأوكراني مؤخرا محطة كهرباء في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي هناك.

AFP