ريباز حملان: تعهّد السوداني بإرسال رواتب الشهر الثامن هذا الأسبوع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، استعداد الإقليم لتحويل 120 مليار دينار من إيراداته غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

مؤكداً أن حكومة كوردستان سترسل تلك الأموال (120 مليار دينار) بمجرد أن يرفع مجلس الوزراء العراقي كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم.

وبشأن رواتب موظفي كوردستان عن شهر آب أغسطس الماضي، قال حملان في حديثٍ للصحفيين، إن رئيس الوزراء العراقي كان قد تعهّد بإرسال الرواتب خلال هذا الأسبوع

وأكد أن إقليم كوردستان نفّذ جميع مطالب بغداد، وأن تصدير النفط مستمر دون مشاكل منذ أسبوعين.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، أوضح حملان أن حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية.

إلا أن أكّد أن حكومة كوردستان سترسل 120 مليار دينار إلى بغداد هذا الشهر، في سبيل ضمان صرف رواتب الموظفين.

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قرر في 7 تشرين الأول/أكتوبر إرسال رواتب شهر آب لموظفي الإقليم خلال اجتماع ضم وزراء الخارجية والإعمار والإسكان والعدل.

لكن مراسل كوردستان24 في بغداد أفاد بأن السوداني لم يصدر قرارًا نهائيًا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بسبب غياب وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي عن الجلسة.