جان دوست يقيم حفل توقيع روايته (آخر معارك الجنرال) في البرلمان العراقي

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أقام الكاتب والروائي الكوردي جان دوست، اليوم الثلاثاء، في قاعة مجلس النواب العراقي، حفل توقيع روايته (آخر معارك الجنرال).

وقال الكاتب المنحدر من مدينة كوباني في روجافاي كوردستان- سوريا، إن روايته تحكي قصة حياة القائد الكوردي ملا مصطفى بارزاني، ونضال الشعب الكوردي وكفاحه في باشور كوردستان.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24: قبل عدة أشهر، طُبعت روايتي "آخر معارك الجنرال" في بيروت، واليوم تم تقديمها رسميًا خلال مراسم خاصة داخل البرلمان العراقي، ولاقت ترحيبًا كبيرًا من الحاضرين.

وأشار دوست إلى أن الرواية تبدأ من الأيام الأخيرة في حياة ملا مصطفى بارزاني، حين كان راقدًا في مستشفى بواشنطن، وتسرد على لسانه – من خلال ذكرياته – مراحل متعددة من نضال الشعب الكوردي خلال مئة سنة الماضية، مُركّزة على سعيه من أجل الاستقلال والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الكوردي.

واعتبر الكاتب أن الرواية "تصل إلى القارئ بطريقة أسرع من الكتب التاريخية، لذلك من الضروري تقديم الأحداث والمعرفة التاريخية من خلال أسلوب روائي".

وأكد دوست أنه كتب الرواية باللغة العربية "بهدف إيصال نضال الشعب الكوردي إلى القارئ العربي، مع وجود فراغ في هذا المجال، والرغبة بإيصال الرواية إلى جميع البلدان العربية وقرّاء اللغة العربية".

وجان دوست من مواليد كوباني عام 1965، يكتب باللغتين الكوردية (اللهجة الكرمانجية) والعربية، وله عدد من الروايات، ويُعتبر من الكتّاب الكورد الذين تحظى أعمالهم باهتمام الصحف الألمانية.