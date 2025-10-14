أرز ئاكرێ (عقرة)… موسم وفير يتحدى الجفاف ويعيد الحياة إلى سهول المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بعد أربعة أشهر من الانتظار والعمل الدؤوب، عاد سهل ئاكرێ (عقرة) في محافظة دهوك ليزدان بلون الأرز الذهبي، معلنًا انطلاق موسم الحصاد الذي ينتظره المزارعون كل عام بشغف وأمل.

على امتداد الحقول الواسعة، يعمل المزارعون منذ أسبوعين في جمع وتعبئة المحصول الذي وصفوه هذا العام بأنه من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة.

سباح محمد – مزارع قال لكوردستان24: "محصول هذا العام ممتاز من حيث النمو والمياه والوزن، والحمد لله لا توجد أي آفات. الأرز لدينا من أجود الأنواع، ونتوقع أن يكون الطلب عليه كبيرًا في الأسواق كما في كل عام، وربما بأسعار أعلى."

محمد رشيد – مزارع لكوردستان24، "بدأنا الحصاد منذ أسبوعين، والنتائج مبشرة جدًا. لم نتعرض لأي جفاف أو خسائر، والمحصول وفير. سنبدأ قريبًا بنقله إلى الأسواق لتسويقه والاستفادة من الأسعار الجيدة."

وبحسب مديرية الزراعة في دهوك، تم خلال هذا الموسم زراعة أكثر من 17 ألف دونم من الأرز في مناطق ئاكرێ (عقرة)، بردرش، وشيخان، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 20 ألف طن من الأرز المحلي عالي الجودة.

صادق عبد الله – مزارع لكوردستان24، "سعر كيلو الأرز في ئاكرێ (عقرة) يتراوح هذا العام بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف دينار عراقي حسب النوع والجودة. المحصول هذا الموسم ممتاز، وربما يُصدّر إلى المحافظات الجنوبية وحتى خارج العراق."

ويزرع المزارعون في المنطقة خمسَة أصناف رئيسية من الأرز، أبرزها: شه‌شمه‌هي(ستة أشهر)، تحالف، كسنديتي، بوندار(المعطر)، والمصري، ويُعتبر صنف شه‌شمه‌هي(ستة أشهر) الأفضل والأغلى ثمناً، إذ يتراوح سعر الكيلو منه بين 3 و6 آلاف دينار عراقي.

ورغم موجات الجفاف التي أثّرت على بعض مناطق الإقليم، استطاع مزارعو ئاكرێ (عقرة) أن يحافظوا على موسمٍ وفيرٍ بفضل خبرتهم ودعم الدوائر الزراعية.

ومع اكتمال الحصاد، يعود الأرز الكوردي ليؤكد مكانته كأحد المنتجات الزراعية المميزة في دهوك، ومصدراً للفخر والرزق للعائلات التي ورثت هذه المهنة جيلاً بعد جيل.



تقرير: آري حسين – كوردستان24 - ئاكرێ (عقرة)