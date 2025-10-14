حمدي شنگالي: اتفاقية النفط بين أربيل وبغداد لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب مدير شركة تسويق النفط (سومو)، حمدي شنگالي، إن تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان "مستمر دون أي مشاكل، والإنتاج في ازديادٍ يومي".

وقال نائب مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، في حديثٍ للصحفيين، إن 2.5 مليون برميل نفط تم بيعها عبر شركة تسويق النفط (سومو) حتى الآن.

مشيراً إلى إن الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن النفط، لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولكن بعد تلك الفترة سيتم تجديد الاتفاق مرة أخرى.

وفي الـ 27 أيلول سبتمبر 2025، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "عمليات التشغيل انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة، من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

معتبرةً أن استئناف تصدير نفط كوردستان "يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

ويُعدّ الاتفاق النفطي الثلاثي الذي أُبرم في الـ 22 أيلول سبتمبر 2025 بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، الذي جاء بعد أكثر من عامين من التوقف، تحولاً استراتيجياً في قطاع النفط العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المنظمة والشفافة بين بغداد وأربيل.

جاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات القانونية والسياسية، أبرزها حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023، الذي ألزم تركيا بوقف استيراد النفط من الإقليم دون موافقة بغداد، وهو ما أدّى إلى توقف خط جيهان.

وينصُّ الاتفاق على تصدير 190 ألف برميل يومياً، مع تحديد 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

وبحسب الاتفاق ، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.