مقتل 15 مدنيا في مواجهات جديدة عند الحدود الأفغانية مع باكستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قُتل خمسة عشر مدنيا وجُرح العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، على ما أعلن مسؤولون أفغان لوكالة فرانس برس الأربعاء.

في منطقة سبين بولدك الأفغانية، اندلعت اشتباكات خلال الليل تخللها إطلاق قذائف هاون، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا، على ما أفاد الناطق باسم إدارة الإعلام في المدينة علي محمد حقمال وكالة فرانس برس.

وأكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان باراك هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس، قائلا إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات.

AFP