علي حسين: نهج البارزاني الخالد هو أساس الإنجازات الوطنية والتعايش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مسؤول مكتب تنظيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية– حلبجة، علي حسين، على تاريخ نضال الحزب ودوره في ترسيخ الهوية القومية.

جاء ذلك في كلمةٍ له خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في حفلٍ جماهيري ضمن الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية.

وقال حسين: إن التاريخ المليء بنضال الحزب ونهج البارزاني هو الذي أرسى الأسس التي بفضلها حقق شعب كوردستان هذه المكاسب.

وأضاف: هذا النضال يشكل قاعدة راسخة للفكر القومي والوطني، ليس فقط على مستوى الإقليم، بل على مستوى العراق أيضاً.

وأشار حسين إلى أن نهج البارزاني يمثل "رسالة واضحة للتعايش والتنوع".

معتبراً أن نهج البارزاني الخالد "هو رسالة للوحدة، الأخوّة، التسامح، الديمقراطية، التعددية الحزبية، واحترام جميع الآراء والأصوات المختلفة".

وأعرب مسؤول مكتب تنظيم الحزب عن فخره بتاريخ الحزب قائلاً: الحزب والبارزاني قدما قرناً من النضال والكفاح وحققوا مكاسب كبيرة لشعب كوردستان.

وتابع: نحن نفتخر بهذا التاريخ الذي هو ثمرة دماء الشهداء، وقوة البيشمركة، ووفاء شعبنا، وكل المكوّنات التي عاشت معنا وكانت شريكة في هذا النضال.

وأكد أن "ما حققناه من إنجازات هو بفضل تضحيات الشهداء ونضال الحزب والبارزاني، سواء في ثورة أيلول، أو اتفاق 11 آذار، أو انتفاضة شعب كوردستان، أو تأسيس البرلمان، أو بعد سقوط النظام العراقي.