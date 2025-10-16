هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكي بعد تشقق في زجاجها الأمامي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أجرت طائرة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيت هبوطا اضطراريا في المملكة المتحدة الأربعاء بسبب تشقق على زجاجها الأمامي.

وكان الوزير عائدا إلى الولايات بعد اجتماع لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي في بروكسل عندما هبطت الطائرة اضطراريا في مطار بريطاني على ما أفاد المتحدث شون بارنيل.

وكتب بارنيل عبر اكس "هبطت الطائرة عملا بالإجراءات المرعية وكل الأشخاص الذين كانوا فيها وبينهم الوزير هيغسيت، سالمون".

وكتب وزير الدفاع الأميركي عبر اكس أيضا "كل شيء على ما يرام الحمدلله! المهمة متواصلة!".

خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي دعا بيت هيغسيت الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

AFP