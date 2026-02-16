بمشاركة قيادات عسكرية واستخبارية.. بغداد تبحث "تحصين السجون"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عقدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، لمناقشة استراتيجية تأمين الحدود وحماية المنشآت الحيوية.

وشارك في الاجتماع قادة وممثلون عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، والأجهزة الاستخبارية، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة السجون في وزارة العدل.

كما شهد الاجتماع مشاركة قادة العمليات والشرطة ومحاور الحشد الشعبي في المحافظات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن الاجتماع تركز على مراجعة الخطط الأمنية وتقييم العمل ضمن قواطع المسؤولية، مع تحليل مستفيض للوضع الأمني العام والجهد الاستخباري في البلاد.

وبحث المجتمعون بشكل خاص ملف حماية السجون وتحديد المهام والمسؤوليات الموكلة للجهات المعنية، فضلاً عن استعراض الإجراءات المستمرة لتأمين الحدود العراقية السورية وبقية دول الجوار.

كما استعرض الاجتماع الخطط والإجراءات الأمنية الاستباقية الخاصة بشهر رمضان المبارك، لضمان توفير أجواء آمنة للمواطنين خلال أيام الشهر الفضيل.

وأشاد القادة بالنجاحات الاستخبارية الأخيرة والنتائج المتحققة في ملاحقة بقايا العصابات الإرهابية، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتعزيز الاستقرار في عموم قواطع المسؤولية.