وفاة معتمرة كوردية أثناء عودتها من أداء مناسك العمرة

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الحج والعمرة في اقليم كوردستان العراق، عن وفاة المعتمرة الكوردية مَليحة أحمد علي خان، أثناء عودتها إلى إقليم كوردستان بعد أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة عرعر على الحدود السعودية – العراقية.

وأوضح كاروان أستوني في بيانٍ رسمي أن الفقيدة، وهي من أهالي قضاء كَلار وتبلغ من العمر ثمانيةٍ وثمانين عاماً، كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تكن تعاني من أي مرضٍ مزمن، مشيرًا إلى أنها امرأة متدينة وطيبة المعشر، وأن وفاتها حدثت فجأة أثناء رحلة العودة إلى الإقليم بعد إتمام مناسك العمرة.

وأضاف المتحدث بأسم الهيئة، أن الإجراءات الرسمية المتعلقة بنقل الجثمان قد اكتملت صباح اليوم، ومن المقرر أن يُوارى جثمانها الثرى في مسقط رأسها بمدينة كَلار اليوم نفسه.

كما أشار إلى أنه تم التنسيق المباشر مع الحاج علي، صاحب شركة الحج والعمرة التي كانت الفقيدة ضمن مجموعتها، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية أبدت استعدادها الكامل لتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة لإعادة الجثمان إلى كوردستان.

وجاء في بيان المتحدث باسم الهيئة:

"ما زال موظفونا في معبر عرعر يؤدّون واجبهم الرسمي بتعليماتٍ من حكومة إقليم كوردستان لتسهيل عودة المعتمرين، وقد رافقوا جثمان الفقيدة منذ اللحظة الأولى وحتى نقله إلى الأراضي العراقية. كما أبدت إدارتنا في رومادي استعدادها الكامل لتقديم أي دعمٍ إضافي حتى وصول الجثمان إلى كَلار."

وأشار استوني إلى أن هذه هي الوفاة العاشرة بين المعتمرين الكورد في المملكة العربية السعودية منذ مطلع العام الحالي، وهي الحالة الأولى التي يُقرّر فيها دفن الجثمان داخل كوردستان بعد إتمام مناسك العمرة.