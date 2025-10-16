بحضور مسرور بارزاني.. مراسم للتعريف ببرنامج مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، تشهد أربيل اليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، مراسم حملة انتخابية للحزب، للتعريف ببرنامج مرشحي الديمقراطي الكوردستاني.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم (275)، واضعًا نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وكوردستان، لضمان تمثيلٍ أقوى لشعب الإقليم والدفاع عن حقوقه الدستورية.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من تشرين الأول على مشاركة 7,768 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا نيابيًا، في حين يبلغ عدد الناخبين أكثر من 21 مليونًا و400 ألف ناخب في عموم العراق، بينهم مليون و313 ألفًا من المشمولين بالتصويت الخاص.