مسرور بارزاني: كركوك ومخمور وشنگال (سنجار) جزء لا يتجزأ من أرض كوردستان وعلينا استعادتها قانونياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال حفل إطلاق قائمة الحزب رقم (275) في أربيل، إنّ مناطق كركوك ومخمور وسنجار وغيرها جزء لا يتجزأ من أرض كوردستان، مؤكِّداً أن واجب الحزب هو السعي لاستعادة هذه الأراضي وحقوق أهلها ضمن الأطر القانونية والدستورية.

وأضاف بارزاني في كلمته: كركوك ومخمور وسنجار… هذه الأرض ليست مجرد مواقع على الخريطة، بل هي شعورنا وروحنا وجزء من وجودنا. لذلك واجبنا أن نعمل بمقدورنا لإعادة هذا الجزء الطاهر من أرض كوردستان إلى حضن الاقلیم.

ووصف بارزاني قضايا إقليم كوردستان بأنها ليست مطروحة على مستوى مطالب بسيطة أو مغانم حزبية، بل هي قضايا وجودية ترتبط بالأرض والهوية والحقوق الدستورية، قائلاً: همومنا ليست مجرد رواتب، بل هي الأرض، والهوية، وسيادة القانون، والمساواة، وكل الحقوق التي لم تُستكمل بعد. نطلب منكم أن تمنحونا ثقتكم لنواصل العمل على هذه الملفات حتى نحقق أهدافنا النهائية.

وأكد نائب رئيس الحزب أنّ الحزب يقبل العيش في دولة عراقية اتحادية، لكنه شدد على أن هذه الاتحادية يجب أن تُمارَس بحُكمٍ دستوري كامل يضمن حقوق الكورد كاملة، مشيراً إلى أهمية تطبيق المادة 140 من الدستور وإقرار ميزانية الإقليم وتثبيت كل حقوق شعب كوردستان دستورياً وإدارياً.

وأضاف بارزاني أن الحزب لن يقبل أي تعاملٍ يخالف الدستور أو يصب في مصلحة طرف واحد على حساب إقليم كوردستان، داعياً إلى مواجهة هذه القضايا سياسياً في بغداد حتى يُطبق الدستور كما هو، وتُستعاد الحقوق والحصص المصروفة قانونياً لشعب كوردستان.

وختم قائلاً إنّ الحزب الديمقراطي مستعد لمواجهة كل الأطراف في أي مستوى من أجل استكمال حقوق المواطنين الكورد: الحزب لن يهاب أحدًا، وسنقف أمام الجميع من أجل استرداد حقوق شعب كوردستان وضمان مستقبل أفضل لإقليمنا.