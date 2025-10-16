مسرور بارزاني يحث المواطنين على خوض المعركة الدستورية لحماية مكتسبات كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حث نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، جماهير الحزب في أربيل، على الإدلاء بأصواتهم، لاختيار خير من يمثلهم في مجلس النواب العراقي، وإيصال مطالبهم، والدفاع عن حقوقهم.

وحمل مسرور بارزاني خلال كلمة له في مراسم الحملة الانتخابية للحزب اليوم في أربيل، تحية خاصة من رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، لجماهير ومؤيدي الحزب، وقال: سيبقى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقدمة النضال الشعبي والجماهيري، بقيادة الرئيس بارزاني.

وأكد مسرور بارزاني، على أهمية الانتخابات المقبلة، وقال إن منافسو الحزب الديمقراطي الكوردستاني متواجدون في بغداد فقط، وعلينا ان نتوجه الى بغداد لخوض معركتنا الدستورية.

وأضاف: أن تواجدنا في بغداد هو لإزالة العوائق أمام نهضة كوردستان وإعادة صياغة علاقاتنا، والدفاع عن كافة المكونات العراقية وحقوق كافة فئات الشعب وإحقاق الحقوق، من خلال ممثلينا داخل مجلس النواب، وهذه هي أخلاق الديمقراطي الكوردستاني.

وذكر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جماهير الحزب ومؤيديه، إلى أن عدم توجههم للتصويت، وتفريطهم في حقهم الانتخابي بالتصويت لمن يمثلهم، سيتيح المجال لأطراف أخرى لتسلم دفة القرار عنكم، ولن تتمكنوا من نيل حقوقكم ولن تجدوا من يافع عنها.

مسرور بارزاني، أكد على أن قوة الحزب تتجسد في قوة جماهيره العريضة، الذين ستكون اصواتهم سبيلاً لمكنهم من تقديم كل ما يستحقونه من حقوقهم المشروعة.

وتابع: "هناك من قالوا سابقاً إنهم سيهزموننا وسيوقفوننا، لكننا أثبتنا أننا نستطيع، وأنهم لم ولن يتمكنوا من كسر إرادتنا”، مضيفاً: “اليوم يريدون خلق الشكوك حول قدرتنا على تحقيق إنجازات أكبر، وعلى تنفيذ الدستور وضمان حقوق ومكتسبات شعب كوردستان، لكننا سنثبت مرة أخرى أننا قادرون، وسنواصل التقدم بخطى ثابتة نحو كوردستان أكثر تطوراً وازدهاراً".

وأردف: "نقولها مجدداً… نحن قادرون على تحقيق المزيد من النجاح، وسنجعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكبر وأقوى قائمة في الانتخابات العراقية المقبلة".

وجدد التأكيد على أنه "عندما نرسل هؤلاء الممثلين إلى بغداد، يجب أن يدافعوا عن حقوق شعب البلد بأكمله، وليس فقط شعب كوردستان، يجب أن يدافعوا عن الشعب المظلوم ويدافعوا عن كل المكونات والفئات ومن أجل فرض العدالة ".

وأشار مسرور بارزاني إلى أن الكهرباء المستمرة 24 ساعة، وبناء حزام أخضر، وتوفير المياه والخدمات، ليست وعودًا فقط، بل إنجازات يحققها الحزب".

وبحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، تشهد أربيل اليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، مراسم حملة انتخابية للحزب، للتعريف ببرنامج مرشحي الديمقراطي الكوردستاني.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم (275)، واضعًا نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وكوردستان، لضمان تمثيلٍ أقوى لشعب الإقليم والدفاع عن حقوقه الدستورية.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من تشرين الأول على مشاركة 7,768 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا نيابيًا، في حين يبلغ عدد الناخبين أكثر من 21 مليونًا و400 ألف ناخب في عموم العراق، بينهم مليون و313 ألفًا من المشمولين بالتصويت الخاص.