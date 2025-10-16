مسرور بارزاني: نذهب إلى بغداد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في كلمة خلال مراسم التعريف بمرشحي الحزب في أربيل للانتخابات العراقية المقرّرة في 11 تشرين الثاني القادم، إن الحزب يخرج إلى المعركة الانتخابية بهدف التمثيل والدفاع عن مكتسبات الإقليم وحقوق شعب كوردستان.

ووجّه بارزاني رسالته إلى خصوم الحزب قائلاً إن الحزب لم يعد يواجه منافسًا حقيقيًا داخل الإقليم، وأن التنافس الآن يتم في بغداد، لذا «يجب أن نذهب إلى بغداد وهناك نحارب من أجل الحقوق الدستورية لشعب كوردستان».

وأضاف مخاطبًا من شككوا بقدرة الحزب والإقليم على تحقيق المزيد من المكتسبات:

«قالوا سندمركم، سنوقفكم، سنهزمكم… قلنا لهم: لا تستطيعون — ولم يستطيعوا. لم يستطيعوا إيقافنا.»

وتطرّق إلى محاولات إثارة الشكوك حول المستقبل، وقال:

«اليوم يريدون أن يزرعوا الشك: هل نستطيع تطبيق الدستور، واستعادة كل شبرٍ محتلّ من كوردستان، والمضي خطوة خطوة نحو كوردستان أكثر تقدماً؟»

وردّ بارزاني بصوتٍ واحد: "نحن نستطيع".

جاءت كلمة بارزاني في إطار فعالية رسمية أعلن خلالها الحزب قوائمه ومرشّحيه لانتخابات مجلس النواب العراقي، في رسالة واضحة بتركيز الحملة على ملف حقوق الإقليم الدستورية والمطالبة بتمثيل قوي في بغداد للتحرك على هذه الملفات.