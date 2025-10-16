مؤتمر في البرلمان الأوروبي يثني على إنجازات كوردستان في التعايش بين المكونات

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أشاد مؤتمر عُقد داخل البرلمان الأوروبي بتجربة إقليم كوردستان في التعايش السلمي بين مكوناته، حيث عبّر معظم المشاركين، الذين كانوا من أعضاء البرلمان الأوروبي، عن رغبتهم بالمشاركة في "يوم الصلاة الوطني" في الإقليم خلال العام المقبل.

وعقد اليوم الخميس 16 أيلول/أكتوبر 2025، مؤتمر حول التعايش السلمي في إقليم كوردستان داخل البرلمان الأوروبي، تحت إشراف اتحاد الجالية الكوردستانية وبمشاركة واسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وشارك في المؤتمر وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، الذي صرح لمراسل كوردستان24، بارزان حسن، بأن ممثلين عن 10 دول حضروا المؤتمر وأبدوا إعجابهم بتجربة حكومة إقليم كوردستان وإنجازاتها.

وأوضح الوزير أن المؤتمر شهد تقديراً عالياً لتجربة إقليم كوردستان في مجال التعايش السلمي بين المكونات، مؤكداً أن هذه التجربة لقيت إشادة كبيرة من المشاركين.

وأشار جوهر كذلك إلى أن غالبية الحضور كانوا من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة في يوم الصلاة الوطني في إقليم كوردستان خلال العام المقبل.