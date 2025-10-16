تركيا ستشارك في البحث عن جثث رهائن في غزة

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن أنقرة ستشارك في البحث عن جثث رهائن بين أنقاض المباني في قطاع غزة عبر إرسال فريق من الاختصاصيين.

وسيقوم بهذه العملية مسعفون من "أفاد"، الوكالة التركية لإدارة الكوارث والحالات الطارئة.

وقال مسؤول تركي إنّ "فريقاً من أفاد سيتولى مهمة البحث عن الجثث"، مشيراً إلى أنّ "81 عنصراً في أفاد موجودون حالياً في الموقع، بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

ويعمل عناصر الإنقاذ التابعون لهذه الوكالة في التضاريس الصعبة. وكانوا قد شاركوا في أعمال الإنقاذ التي أعقبت الزلازل التي ضربت تركيا، بما في ذلك الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد في شباط/فبراير 2023 وأسفر عن مقتل 53 ألف شخص على الأقل.

وتقول الوكالة إنّها شاركت في السنوات الأخيرة في مهام إغاثة ومساعدات إنسانية في أكثر من 50 دولة في خمس قارات، من بينها الصومال والأراضي الفلسطينية والإكوادور والفيليبين والنيبال واليمن وموزمبيق وتشاد.