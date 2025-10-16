الإصابة تُبعد رابيو عن ميلان 10 أيام على أقل تقدير

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- خسر ميلان الإيطالي جهود لاعب وسطه الجديد الفرنسي أدريان رابيو لعشرة أيام على أقل تقدير بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده، وذلك وفق ما أعلن الخميس.

وأفاد ميلان أن الاختبارات الطبية "كشفت عن تمزق في العضلة النعلية"، مضيفاً أن رابيو سيخضع "لإعادة تقييم خلال حوالي عشرة أيام"، وهذا يعني غياب لاعب الوسط الفرنسي عن مباراتي الدوري المحلي الأحد ضد فيورنتينا في سان سيرو ثم على أرض بيزا الجمعة المقبل.

ووقّع رابيو مع ميلان في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيله عن مرسيليا إثر شجار في غرفة الملابس مع زميله الإنكليزي جوناثان رو، المنتقل أيضاً إلى الدوري الإيطالي للدفاع عن ألوان بولونيا.

وسجل الفرنسي (30 عاماً) هدفاً في فوز فرنسا بثلاثية نظيفة على أذربيجان الجمعة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن نابولي حامل اللقب وشريكه في الصدارة روما.