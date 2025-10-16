ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين بعد اتصال شهد "تقدماً كبيراً"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيلتقي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أكد "إحراز تقدّم كبير" خلالها.

من جهته أعلن الكرملين أن العمل سيبدأ فوراً للترتيب للقمة، مشيراً إلى أن الاتصال كان "صريحاً جداً" وتم بمبادرة من روسيا.

وجرى الاتصال عشية اجتماع ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى واشنطن الخميس، بحسب ما أفاد الوفد الأوكراني فرانس برس، آملاً بأن تزود واشنطن بلاده بصواريخ توماهوك رغم احتجاج موسكو.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشال" "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاجتماعات الأولى من ناحية الولايات المتحدة" في مكان لم يحدد بعد.

وأضاف "ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقاً، بودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب +غير المُشرّفة+ بين روسيا وأوكرانيا".

وقال كبير مستشاري الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين "تم الاتفاق على أن يبدأ ممثلون عن البلدين فوراً بترتيب القمة التي قد تجري، مثلاً، في بودابست".

وكان آخر لقاء لترامب مع نظيره الروسي في قاعدة عسكرية في ألاسكا في 15 آب/أغسطس ولم تُسفر هذه القمة عن أي تقدم ملموس لوقف الحرب في أوكرانيا.

المصدر: فرانس برس