كريستيانو رونالدو مجدداً على رأس قائمة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم أجراً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-تصدّر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مجدداً قائمة مجلة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم أجراً، ليكون بين ثلاثة محترفين في السعودية ضمن لائحة اللاعبين العشرة الأوائل لموسم 2025-2026.

وهذه المرة السادسة في العقد الأخير التي يتصدر فيها رونالدو قائمة فوربس، ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان بلومبيرغ أن اللاعب البالغ 40 عاماً أصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم.

ومع أرباح من داخل وخارج الملعب تُقدر بقرابة 280 مليون دولار، سيكسب رونالدو الذي يدافع عن ألوان النصر السعودي، أكثر من ضعف ما يجنيه غريمه السابق صاحب المركز الثاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قُدرت عائداته بـ130 مليون دولار، لكن القسم الأكبر منها من خارج الملعب وليس من راتبه مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

ويأتي في المركز الثالث لاعب آخر محترف في الدوري السعودي وتحديداً مع الاتحاد بطل الدوري، وهو الفرنسي كريم بنزيمة الذي يكسب 104 ملايين دولار سنوياً بفضل عقده الضخم مع ناديه.

أما اللاعب الثالث المحترف في الدوري السعودي في قائمة العشرة الأعلى دخلاً، فهو زميل رونالدو في النصر المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي يكسب ما يقدر بقرابة 54 مليون دولار، ليحتل بذلك المركز الثامن على قائمة فوربس.

في الواقع، خسر الدوري السعودي لاعباً على لائحة العشرة الأوائل مقارنة بقائمة الموسم الماضي، وهو البرازيلي نيمار الذي غادر الهلال في كانون الثاني/يناير ليعود إلى نادي بداياته سانتوس.

حل نيمار في القائمة الماضية في المركز الثالث بعدما قدرت عائداته بـ 110 ملايين دولار في 2024-2025، لكنه الآن يكسب على ما يبدو 38 مليون دولار فقط، معظمها من عقود ليس لها علاقة بسانتوس.

وعلى الرغم من قوة وثروة الدوري الإنكليزي الممتاز الذي أنفقت أنديته مبلغاً قياسياً قدره 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) على الانتقالات هذا الصيف، إلا أن لاعبين اثنين فقط من "برميرليغ" نجحا في الوصول إلى المراكز العشرة الأولى، وهما النروجي إرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي الذي جاء في المركز الخامس، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول حامل اللقب الذي جاء في المركز السابع.

والدوري الأكثر تمثيلاً في قائمة العشرة الأوائل هو الإسباني بوجود ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم الفرنسي كيليان مبابي (الرابع)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (السادس)، والإنكليزي جود بيلينغهام (التاسع).

أما اللاعب الآخر من الدوري الإسباني، فهو نجم برشلونة الشاب لامين جمال الذي يحتل المركز العاشر بـ 43 مليون دولار.

وقالت فوربس في بيان "من المتوقع أن يكسب لاعبو كرة القدم العشرة الأعلى أجراً في العالم مجتمعين ما يقدر بقرابة 945 مليون دولار خلال موسم 2025-2026".