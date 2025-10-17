طهران تندد بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نددت إيران الجمعة بالغارات الأخيرة التي شنّتها إسرائيل، العدوّ اللدود لطهران، على جنوب لبنان وشرقه، معتبرة أنها نتيجة "تقاعس" الدول الضامنة لوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن الضربات تمثّل "انتهاكا صارخا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية في لبنان".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الخميس أنّ إسرائيل قتلت شخصا وأصابت سبعة آخرين في سلسلة غارات قالت الدولة العبرية إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، وجمعية اتهمت التنظيم الشيعي باستخدامها "غطاء" لإعادة إعمار مواقعه.

من جهته، دان الرئيس اللبناني جوزاف عون الغارات التي طالت منشآت مدنية، مندّدا بما وصفه "سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة"، واعتبرها "خرقا" لوقف إطلاق النار.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

واتّهم بقائي أيضا فرنسا والولايات المتحدة، الضامنتين للهدنة، بـ"التقاعس والتساهل المستمر" إزاء "تكرار الخروقات".

وتُعدّ طهران الداعم الرئيسي لحزب الله، غير أنّ الحزب تضرّر بشدّة جراء جولة القتال الأخيرة مع إسرائيل، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

كذلك، تعرّضت المنشآت النووية الإيرانية لضربات إسرائيلية وأميركية خلال حرب استمرّت 12 يوما مع إسرائيل في حزيران/يونيو الفائت.

AFP