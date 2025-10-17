خبير عسكري: تم تقليص دور الكورد في الجيش العراقي بشكلٍ ممنهج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير الأمني والعسكري عبد الخالق طلعت، إن الكورد لعبوا دورًا أساسيًا في تأسيس الجيش العراقي منذ عام 1921، مشيرًا إلى أن معظم كبار الضباط في الجيش كانوا من الكورد.

وأكّد في مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، أن الدستور ينص على أن يتشكل الجيش العراقي من جميع المكونات، لكن للأسف تم تقليض دور الكورد بشكلٍ ممنهج.

لافتاً إلى أن"نسبة الكورد في الجيش تقل حاليًا عن 1%، فيما تقل نسبة السُّنة بحوالي 10%، في ما وصفه بأنه محاولة لتقليص دور الكورد في المؤسسة العسكرية.

وقال: في الوقت الحالي يتم استبدال الضباط الكورد المتقاعدين بشخصيات أخرى دون مراعاة الخبرة والكفاءة.

وأضاف: الشيعة والسنة يشهدون أن الجيش العراقي كان جيشًا قويًا عندما كان الفريق بابكر زيباري قائدًا عامًا، وللأسف تمت إقالته.

وأشار طلعت إلى أن ستة مواد من المادة التاسعة للدستور الخاص بالقوات العسكرية والأمنية تم انتهاكها، بما في ذلك حظر انضمام قوات الميليشيات إلى الجيش، رغم انضمام عشرات العناصر التابعة لهذه الميليشيات لاحقًا.

واختتم طلعت تصريحه بالقول إنه على النواب الكورد في البرلمان العراقي توحيد مواقفهم والمطالبة بالمناصب الممنوحة لإقليم كوردستان، مؤكداً أن لدى الكورد الخبرة اللازمة لإدارة هذه المناصب بكفاءة.