إحباط محاولتي تهريب مواد طبية ومخدرات في ميناء أم قصر ومنفذ الشلامجة

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد طبية ومخدرة في منفذي أم قصر والشلامجة.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيانٍ له، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على مواد طبية (كريمات مختلفة) ممنوعة من الاستيراد، مخبأة خلف المواد المصرح بها ومعدة للتهريب، كونها لا تحمل موافقات استيراد من وزارة الصحة".

وأضاف القيسي أنه "في السياق ذاته، تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من ضبط مسافر عراقي، بحوزته مواد مخدره (حشيشة مع حبوب)".

وأضاف أن "العمليتين تمت بالتعاون مع الدوائر الساندة وفق محاضر ضبط أصولية".

مؤكداً أن هذه الإجراءات "تأتي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية في الإحكام والسيطرة على المنافذ الحدودية والهيئة مستمرة في متابعة كافة المخالفات والعمل على ضبطها والحد من حدوثها".

وتعلن مديرية ميناء أم قصر بين حينٍ وآخر عن ضبط مواد معدّة للتهريب، أغلبها طبية.

ويعدُّ أم قصر من أهم موانئ العراق وأكبرها، يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق.

يستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب.

وكانت وزارة النقل الاتحادية قسّمت الميناء عام 2010، إلى جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة. قبل أن تستحدث ميناء أم قصر الأوسط.

والموانئ الثلاثة كلها متجاورة، يمر من خلالها 80% من الواردات العراقية، إذ تعتمد وزارة التجارة الاتحادية على الميناء بشكلٍ مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.