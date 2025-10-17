استئناف الرحلات الجوية التركية بين إسطنبول والسليمانية الشهر المقبل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية التركية ستستأنف رحلاتها المنتظمة بين اسطنبول والسليمانية وبالعكس، ستباشر اعتباراً من 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بواقع أربع رحلات أسبوعياً.

وأوضحت إدارة المطار أن هذا القرار جاء بناءً على الجدول المرسل من جانب شركة الطيران التركية، مؤكدة أن استئناف الرحلات سيسهم في تسهيل حركة المسافرين وتعزيز التواصل التجاري والسياحي بين الجانبين.

وكان مطار السليمانية الدولي، قد أعلن في الـ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن السلطات الجوية التركية ألغت إشعار التنبيه الجوي (NOTAM) الذي كان منشوراً على الموقع العالمي لإشعارات الطيران الإلكترونية، ما يتيح استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية بشكل طبيعي.

وأشار المطار في بيان، إلى أن هذا القرار يعيد حركة الطيران إلى طبيعتها، داعياً شركات الطيران إلى تعديل مواعيد رحلاتها إلى تركيا وبقية الدول الأوروبية والعالم.

وفي الـ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي، تلبيةً لطلب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارته إلى تركيا.

وكانت أنقرة قد أغلقت أجواءها أمام رحلات مطار السليمانية منذ الـ 3 نيسان/أبريل 2023.