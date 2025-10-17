كركوك تودّع معمّرة عاشت منذ 1901

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- توفيت في مدينة كركوك، اليوم الجمعة، المعمّرة نائلة السوادي عن عمر ناهز 124 عاماً، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وقال مصدر في أحد المراكز الطبية في كركوك لـكوردستان24، إن "جثمان الراحلة خضع للفحص الطبي، وتبيّن أنها فارقت الحياة نتيجة مضاعفات مرضية".

وأشار أقاربها إلى أن نائلة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى السنوات الأخيرة من حياتها، وكانت شخصية معروفة في منطقتها، ومحط احترام من قبل الأهالي.

وُلدت نائلة السوادي عام 1901، لتكون من أقدم مواليد المدينة ممن عاشوا لأكثر من قرن.