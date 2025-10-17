السليمانية تحتضن مهرجاناً لعوائل شهداء كوردستان.. رسالة دعم وتقدير لتضحياتهم

منذ 3 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- تحتضن مدينة السليمانية بإقليم كوردستان مهرجاناً خاصاً بعوائل الشهداء، بهدف دعمهم معنوياً وتكريم تضحياتهم، وسط إقبال واسع من المواطنين والزوار من مختلف مناطق الإقليم.

وقال مسؤول الإعلام في مديرية الشهداء، محمود سرموردي، إن المديرية "تحرص باستمرار على استثمار كل فرصة لخدمة عوائل الشهداء وتقدير مكانتهم".

موضحاً في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن المديرية أصدرت توجيهاً خاصاً هذا العام لضمان مشاركة هذه العوائل في المهرجان مجاناً، من دون أي تكاليف أو رسوم.

من جانبها، عبّرت المشاركة كوێستان أحمد عن امتنانها للجهات المنظمة، قائلة: نحن ممتنون لإقامة هذا المهرجان الذي يخص عوائل الشهداء، آمل أن يستمر في الأعوام المقبلة، لأن أغلب المهرجانات الأخرى مكلفة ولا نستطيع المشاركة فيها.

وشهد المهرجان تنوعاً في الفعاليات؛ إذ تولّت كل عائلة شهيد تجهيز جناح خاص بها، عرضت فيه أعمالاً يدوية ومنتجات تراثية، إلى جانب تقديم مأكولات كوردية تقليدية جذبت الزوار.

كما شاركت العديد من السيدات بعرض مشغولاتهن اليدوية، إضافة إلى تقديم أطعمة شعبية، في مشهد عكس عمق التراث المحلي ودور العوائل في حفظه.

ويستمر المهرجان السنوي في نسخته الثالثة من الـ 15 إلى 19 من شهر اكتوبر تشرين الأول الحالي، حيث يُفتح يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، وسط أجواء اجتماعية وتراثية مميزة.