في لفتة وفاء.. تكريم الرئيس السابق لهيئة إحياء القلعة لجهوده في "عام من الإنجاز"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في مبادرة تعكس تقدير المجتمع المحلي للجهود المخلصة، نظمت "منظمة قيصرية أربيل الإنسانية" بالتعاون مع عدد من تجار وكسبة سوق أربيل التاريخي، حفلاً تكريمياً لفلاح حسن، الرئيس السابق بالوكالة للهيئة العليا لإحياء قلعة أربيل، تقديراً لإنجازاته الملموسة خلال فترة توليه المنصب.

وشهدت قلعة أربيل، التي أدرجت على لائحة التراث العالمي لليونسكو، خلال العام الماضي، تحولات كبيرة على صعيد الترميم والتطوير، بما في ذلك إنارة أسوارها وتجديد أجزاء واسعة منها، وهي جهود أرجعها المنظمون إلى الإدارة الفعالة والنشاط الدؤوب لفلاح حسن.

وفي حديثه لقناة كردستان 24، قال الحاج اسعد، أحد منظمي الحفل: "القلعة ليست مجرد رمز لأهالي أربيل، بل هي ملك لكل كوردستان. خلال عام واحد فقط، رأينا من السيد فلاح عملاً ونشاطاً كبيراً طور القلعة بشكل ملحوظ، وهذا نابع من حبه لهذا المكان، لذا أحببنا أن نكرمه". كما قدم شكره لحكومة إقليم كوردستان والشيخ باز كريم لدورهما البارز في دعم مشاريع إعمار القلعة.

من جانبه، أعرب فلاح حسن، عن امتنانه لهذه المبادرة، مؤكداً أن ما تم إنجازه هو نتاج عمل جماعي. وقال: "هذا العمل لم يكن بجهدي وحدي، بل بفضل فريق كامل من المهندسين والعمال والجهات المساندة، وبدعم رئيسي من رئيس حكومة إقليم كوردستان". وأضاف: "ما قمنا به هو واجبنا تجاه هذا الصرح التاريخي الذي يحظى باهتمام عالمي، ونحن الآن في مرحلة جيدة جداً، ونسأل الله أن يكون ما تحقق مصدر خير وبركة لأربيل وكل شعبنا".

وتأتي هذه المبادرة لتسلط الضوء على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المحلي في الحفاظ على التراث الحضاري، وتؤكد على تقدير أهالي أربيل لكل من يساهم في إعمار مدينتهم والحفاظ على هويتها التاريخية.



تقرير: هيرو مولودي – كوردستان24 – أربيل